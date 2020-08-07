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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 7 августа. За сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число летальных исходов достигло 4560.

Ранее в пятницу оперштаб сообщал, что количество новых заболевших в столице сохраняется на низком уровне. Средняя скорость роста новых случаев за последнюю неделю отрицательная. 

Как передавал RT, вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19.

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