Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании двух женщин в Москве

Москва, 7 августа. Столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что 5 августа правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку на территории Чоботовского леса. Преступник изнасиловал москвичку, позже он совершил аналогичное преступление в отношении другой женщины в том же лесу, передает РИАМО.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Против насильника были выдвинуты обвинения, которые подкреплялись доказательствами, собранными следователями в рамках уголовного дело. В итоге судебные органы избрали для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.