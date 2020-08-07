В Депздраве Москвы рассказали, кто первым пройдет вакцинацию от COVID-19

Москва, 7 августа. Медики и педагоги первыми получат возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

В сообщении отмечается, что Минздрав РФ совместно с городским ведомством проведут пострегистрационное исследование нового препарата после его официальной регистрации.

«Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем, кто регулярно контактирует с населением», — заявили в департаменте.

Подчеркивается, что участие в программе вакцинации является абсолютно добровольным. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что повсеместная вакцинации от коронавируса намечена на октябрь текущего года.

Напомним, что разработкой отечественной вакцины занимался национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания препарата начались 18 июня в Сеченовском университете, в них приняли участие 38 добровольцев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что все получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины «ЭпиВакКорона» не отмечено.