Медики за сутки выявили 683 новых случая коронавируса в Москве

Москва, 7 августа. Медики за минувшие сутки выявили 686 новых случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 246 154. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области — 158 за сутки, передает РИАМО.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи за минувшие сутки вылечили 1353 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в городе поправились 187 576 человек.

Она напомнила, что горожанам, успешно поборовшим опасное заболевание, предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлен 5241 случай коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 27,1% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 119 человек, 7235 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений.