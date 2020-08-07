В Москве за сутки выздоровели 1353 человека с коронавирусом

Москва, 7 августа. Врачи за минувшие сутки вылечили 1353 пациента с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в столице поправились 187 576 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших пациентов в столице продолжает увеличиваться. Она напомнила, что все граждане перед выпиской проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме. Москвичи, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации от лечащего врача.

Горожанам, успешно поборовшим опасное заболевание, предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В сообщении также отмечается, что жертвами опасной инфекции за минувшие 24 часа стали 12 жителей столицы. С начала пандемии в городе скончались 4546 пациентов, передает РИАМО.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией напомнили, что не стоит заниматься самолечением. При первых симптомах ОРВИ следует обращаться за помощью к специалистам.