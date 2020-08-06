Москва, 6 августа. В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4546. Накануне сообщалось о 13 умерших.

Согласно данным на 6 августа, в России за минувшие сутки зарегистрировали 5267 новых случаев коронавируса, общее количество случаев достигло 871 894. Новые случаи были выявлены в 85 регионах РФ. Количество смертельных случаев, зарегистрированных за весь период наблюдений, составило 14 606. Как уточнили в оперативном штабе, 26,2% из новых носителей вируса не имели клинических проявлений заболевания.