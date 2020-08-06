В оперштабе оценили шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Москва, 6 августа. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильна, столичные власти не планируют возвращаться к жестким ограничениям, сообщил источник в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Москва прошла пик эпидемии, быстрого роста числа новых пациентов не ожидается. По словам собеседника из оперштаба, прогнозируемый уровень заболеваемости — до 800 человек в сутки. Такой рост «не является критичным», есть необходимые больничные мощности и кадры.

В оперштабе считают, что пока в Москву приезжают люди из других регионов и стран свести заболеваемость к нулю не получится. Но после массовой вакцинации ситуация изменится, пишет «Интерфакс».

Собеседник отметил, что сейчас многое зависит от горожан. От того, как они будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Москвичи обязаны носить средства защиты в общественных местах, в том числе транспорте и в торговых объектах.