Москвичей предупредили о надвигающемся похолодании

Москва, 6 августа. Следующая рабочая неделя в Москве начнется с заметного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19–23 градуса. Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы — примерно на 1 градус», — сообщил ТАСС специалист .

По словам Вильфанда, не исключено, что ближе к середине недели в столице похолодает еще сильнее.

В предстоящий четверг, 6 августа, в Москве, по данным Гидрометцентра, ожидается плюс 26-28 градусов Цельсия, в пятницу и субботу столбики термометров покажут 24-26 градусов, в воскресенье воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

Отметим, о похолодании в Москве со следующей недели предупреждала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, с 13-14 числа дневная температура будет на уровне плюс 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов.