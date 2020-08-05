BMW сбил двух женщин на переходе в Москве, одна из них скончалась

Москва, 5 августа. Две женщины попали под колеса автомобиля BMW на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, одна из них скончалась.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ, ДТП произошло в Батайском проезде, в районе дома 31. На пешеходном переходе BMW сбил двух женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторую госпитализировали с травмами.

В минувшие выходные трагедия произошла в Торжке Тверской области. Водитель УАЗа сбил насмерть 14-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель утверждает, что был ослеплен солнцем, поэтому не заметил ребенка.