Собянин допустил, что ограничения в Москве не отменят еще несколько месяцев

Москва, 5 августа. Защитные меры в Москве в связи с пандемией коронавируса могут быть сохранены на несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть и месяцы», — заявил он.

Напомним, что 5 марта из-за эпидемии в городе сохраняется режим повышенной готовности. С 29 марта по 9 июня местные власти объявляли режим самоизоляции и вводили пропускную систему. Это позволило снизить скорость распространения инфекции и избежать чрезмерной нагрузки на сферу здравоохранения. Сейчас эти режимы отменены, но жителям и гостям Москвы необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.