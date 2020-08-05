Из коттеджа онкобольного Олега Тинькова украли вещи на миллион рублей

Москва, 5 августа. Грабитель проник в московский коттедж и взломал два сейфа, сообщили в ГУ МВД России по столице.
По данным источника, речь идет о недвижимости бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман. Информация о краже поступила в правоохранительные органы 4 августа.
По предварительной информации, неизвестный отжал пластиковую дверь и попал в особняк. Он вскрыл два сейфа, украв личные вещи на миллион рублей.
О краже стало известно от горничной Рины Восман. Женщина обнаружила в коттедже беспорядок, но не знает, что пропало.
Напомним, что занимающий 47-ю строчку в рейтинге богатейших россиян Олег Тиньков лечится от лейкемии. В июле он перенес операцию по трансплантации костного мозга и находится на реабилитации.
В марте Forbes cообщил, что состояние Тинькова сократилось до 2,1 млрд долларов после падения бумаг его компании в Лондоне.