Из коттеджа онкобольного Олега Тинькова украли вещи на миллион рублей

Москва, 5 августа. Грабитель проник в московский коттедж и взломал два сейфа, сообщили в ГУ МВД России по столице.

По данным источника, речь идет о недвижимости бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман. Информация о краже поступила в правоохранительные органы 4 августа.

По предварительной информации, неизвестный отжал пластиковую дверь и попал в особняк. Он вскрыл два сейфа, украв личные вещи на миллион рублей.

О краже стало известно от горничной Рины Восман. Женщина обнаружила в коттедже беспорядок, но не знает, что пропало.

Напомним, что занимающий 47-ю строчку в рейтинге богатейших россиян Олег Тиньков лечится от лейкемии. В июле он перенес операцию по трансплантации костного мозга и находится на реабилитации.

В марте Forbes cообщил, что состояние Тинькова сократилось до 2,1 млрд долларов после падения бумаг его компании в Лондоне.