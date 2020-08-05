Москвичка откусила палец насильнику-иностранцу и вызвала ему скорую помощь

Москва, 5 августа. Жительница Москвы избавилась от напавшего на нее насильника, откусив ему палец. После этого пострадавшая вызвала злоумышленнику скорую помощь.

Поздним вечером в ЖЭУ на Мичуринском проспекте поступил звонок. Девушка рассказала диспетчеру, что во дворе на нее напал неизвестный и попытался изнасиловать.

Жертва вцепилась зубами в руку насильника и откусила палец. Преступник от боли ослабил хватку, а пострадавшей удалось вырваться и убежать, пишет KP.Ru.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи и полицейские. Они обнаружили истекающего кровью 23-летнего уроженца Таджикистана. Ему оказали помощь и отправили в отдел полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Для возбуждения уголовного дела им необходимо получить показания девушки.