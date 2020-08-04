Суд отправил под домашний арест участника потасовки с бойцами Росгвардии

Москва, 4 августа. Суд в Москве принял решение отправить под домашний арест обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии. Следственные органы настаивали на более жесткой мере пресечения.

Находиться под домашним арестом участник потасовки будет до 3 октября.

Напомним, что конфликт произошел 2 августа — в День ВДВ. В Москве проходили массовые гулянья в честь праздника. Поводом для потасовки стало замечание, которое сделали бывшему десантнику сотрудники ОМОН. Свидетелями этого стали стоявшие недалеко еще несколько «голубых беретов», которые сочли необходимым заступиться за товарища. В результате бойцы Росгвардии получили травмы.

В отношении одного из участников нападения на сотрудников ОМОН было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).