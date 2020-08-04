Москвичей предупредили о существенном похолодании на следующей неделе

Москва, 4 августа. Существенное похолодание и осенние дожди могут прийти в Москву уже в середине следующей недели. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова отметила, что хорошая погода в последний месяц лета будет царить недолго. Прогностические модели свидетельствуют о том, что значительное понижение температуры воздуха произойдет уже на следующей неделе.

«С 13-14 числа дневная температура будет на уровне плюс 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов», — сообщила Позднякова.

Она подчеркнула, что на следующей неделе также прогнозируются проливные осенние дожди. При этом Позднякова обратила внимание на то, что пока сложно оценить, как долго задержится в Москве такая погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что завершать купальный сезон еще рано. Наблюдения показывают, что и в первой декаде сентября водоемы могут прогреваться до плюс 20−21 градуса, передает «Ридус».