В Москве за сутки выявили 691 случай коронавируса

Москва, 4 августа. Врачи за минувшие сутки выявили 691 новый случай коронавируса в Москве. Общее число случаев опасной инфекции в столице достигло 244 097. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за сутки 1456 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления. С начала пандемии в Москве поправились 183 640 человек. Жертвами инфекции за прошедшие сутки стали 12 человек, передает РИАМО.

Подчеркивается, что в столице на сегодняшний день более шести миллионов человек сдали тест на коронавирус. В сутки медики проводят порядка 80 тысяч исследований.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявили 5159 новых случаев коронавируса, выздоровели 7878 пациентов, скончались 144 человека.

С начала пандемии в России выявлены 861 423 случая опасной инфекции. За все время скончался 14 351 пациент, выздоровел 661 471 человек.