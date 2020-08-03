В женщину плеснули серной кислотой в Подмосковье

Москва, 3 августа. Неизвестный облил серной кислотой женщину, которая выходила из гипермаркета в Подмосковье, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в городе Пушкино Московской области на выходе из гипермаркета «Глобус». По данным источника, неизвестный плеснул серную кислоту в женщину, 1962 года рождения. Личность нападавшего пока не установлена.

По данным Telegram-канала 112, пострадавшая является замдиректора ивантеевского хлебозавода. Нападавший дожидался жертву в машине. Женщину госпитализировали с ожогами лица и груди.