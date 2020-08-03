Пропавший в Подмосковье мальчик с аутизмом найден погибшим

Москва, 3 августа. Спасатели нашли пропавшего ранее в Подмосковье мальчика с аутизмом. Ребенок погиб, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В минувшее воскресенье ребенок, страдающий различными заболеваниями, ушел из квартиры в с. Осташево Волоколамского городского в неизвестном направлении. В поисках мальчика участвовали более 200 человек. Следователи осмотрели местность, водолазы проверили водоемы, добровольцы поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Сова» прочесывали местность.

В понедельник в Волоколамском городском округе в реке Руза было обнаружено тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате утопления», — говорится в сообщении СК РФ.

По данному факту следователи проводят проверку.