Полиция начала штрафовать пассажиров московского метро за отсутствие масок

Москва, 3 августа. Ношение масок и перчаток в московском метро остается обязательным в связи с пандемией коронавируса. Сотрудники полиции устроили рейды по станциям, чтобы граждане не забывали о средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

Отметим, что за нарушение данного правила полицейские штрафуют людей на пять тысяч рублей.

Рейды начались еще на выходных, в понедельник они были продолжены. Контроль над соблюдением режима ведется на всех станциях московского метро.

Напомним, что режим ношения масок и перчаток в метрополитене Москвы действует с 12 мая.

Между тем, основная задача рейдов – не сбор штрафов, а напоминание людям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Добавим, что в Москве за минувшие сутки было выявлено 693 случая заболевания коронавирусом.