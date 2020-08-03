В Москве за сутки выявили 693 новых случая коронавируса

Москва, 3 августа. Врачи за минувшие сутки выявили 693 новых случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 243 406. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи опасного заболевания также были выявлены в Московской области — 160 за сутки.

Всего за минувшие 24 часа в РФ было выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Подчеркивается, что 26,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции за сутки стали 79 человек, 3420 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений, передает РИАМО.

С начала пандемии в России выявлено 856 264 случая опасной инфекции. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, поправились 653 593 человека.