В Москве выздоровели еще 842 пациента с коронавирусом

Москва, 3 июля. Медики за прошедшие сутки вылечили еще 842 пациента с коронавирусом в Москве. Общее число поправившихся граждан достигло 182 184. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, количество выздоровевших горожан продолжает увеличиваться. Ракова напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме. Поправившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

При этом отмечается, что за истекшие 24 часа жертвами опасного заболевания в столице стали 13 человек. С начала пандемии в городе скончались 4498 пациентов, передает РИАМО.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что необходимо незамедлительно обращаться за помощью к специалистам, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ.