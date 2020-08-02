Десантники прошли крестным ходом по Красной площади

Москва, 2 июля. Десантники совершили крестный ход по Красной площади в день 90-летия воздушно-десантных войск. Обладатели голубых беретов считают своим покровителем ветхозаветного святого Илию Пророка, день памяти которого совпадает с Днем ВДВ.

Ежегодно 2 августа «крылатый десант» устраивает крестный ход по Ильинке на Красную площадь в честь пророка. Сегодня в храме Пророка Ильи в Москве прошла праздничная литургия. Богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В настоящее время у церкви проходит крестный ход, а также молебен. Жители разных регионов страны несут цветы к мемориалам. В столице также состоялось возложение к памятнику воинам-десантникам у Суворовской площади, передает Kp.ru.

В ходе торжеств с поздравительной речью перед десантниками выступил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.