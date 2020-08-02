Названы самые популярные у москвичей вакансии

Москва, 2 августа. Вакансии продавца-консультанта в торговом центре, менеджера оптовой торговли и специалиста в административной деятельности стали самыми популярными среди соискателей столичного центра «Моя работа». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

По словам специалистов центра занятости «Моя работа», москвичи чаще всего отдают предпочтение работе в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности.

«Работодатели заинтересованы в IT-специалистах, строителях, сотрудниках оптовой, розничной и онлайн-торговли», — отмечается в сообщении.

В список самых популярных вакансий также попали администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог. Подчеркивается, что около 60% соискателей нацелены на немедленное трудоустройство.

Напомним, что база вакансий центра занятости «Моя работа» регулярно расширяется и пополняется новыми предложениями. Сотрудники центра принимают заявления в 50 офисах «Мои документы».