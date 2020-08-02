Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии COVID-19

Москва, 2 августа. Второй волны эпидемии коронавируса в Москве нет, количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в городе сократилось в 10 раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новой волной можно считать ситуацию, при которой люди рискуют быть зараженными второй раз, однако ни в Москве, ни где-либо в мире такого «практически нет».

«Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — пояснил мэр в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин рассказал, что в столице во время первой волны медики фиксировали около 6,5 тысячи новых пациентов ежедневно, но впоследствии ситуация сильно изменилась. В последний месяц количество регистрируемых каждый день жителей с COVID-19 держится «примерно в одном «коридоре» и составляет порядка 650.

По последним данным, за весь период эпидемии в Москве выявлено 242 049 человек с новой коронавирусной инфекцией. Из них более 180 тысяч выздоровели, менее 5 тысяч скончались.

С 5 марта из-за эпидемии в городе сохраняется режим повышенной готовности. С 29 марта по 9 июня местные власти объявляли режим самоизоляции и вводили пропускную систему. Это позволило снизить скорость распространения инфекции и избежать чрезмерной нагрузки на сферу здравоохранения. Сейчас эти режимы отменены, но жителям и гостям Москвы необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.