Синоптики рассказали, когда жара вернется в Москву

Москва, 31 июля. Синоптики спрогнозировали возвращение жаркой погоды в Москву. На предстоящей неделе воздух прогреется до плюс 31 градуса. Об этом рассказал заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

При этом Цыганков отметил, что в начале рабочей недели в столице будет прохладная погода с переменной облачностью, практически без осадков, передает «Вечерняя Москва».

«Во вторник ветер изменится на южный — 3–8 метров в секунду, а дневная температура будет повышаться», — отметил синоптик.

Прогнозируется, что в начале недели столбики термометров будут фиксировать до плюс 11 градусов ночью, а днем — до плюс 26 градусов. Уже в среду дневная температура воздуха повысится до плюс 28 градусов, в четверг — до плюс 31 градуса, передает РИАМО.

На предстоящих выходных возможны небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха будет составлять до плюс 20 градусов.