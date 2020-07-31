Власти Москвы призвали магазины не обслуживать посетителей без масок

Москва, 31 июля. Московские магазины не должны обслуживать посетителей, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк отметил, что администрация магазина должна просить посетителя покинуть помещение или вызвать правоохранителей, если тот отказывается надевать защитную маску, передает «Вечерняя Москва».

«При этом посетителю, который пришел без средств индивидуальной защиты, может быть предложено их приобрести и надеть, но, конечно, силой надевать на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен», — пояснил Немерюк.

Он также рассказал, что власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в торговых точках города. Немерюк добавил, что многие кассиры не обслуживают граждан, которые пренебрегают требованиями безопасности, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч столичных магазинов получили штрафы на общую сумму в 300 миллионов рублей из-за несоблюдения масочного режима.