Победившей в олимпиаде по физике подмосковной школьнице подарили Mercedes

Москва, 31 июля. Выпускница подмосковной школы стала победительницей Европейской олимпиады по физике. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ее с первым местом и пригласил на завод Mercedes, чтобы вручить подарок — автомобиль.

Школьница участвовала в олимпиаде в составе сборной. Девушка принесла своей команде одну из пяти золотых медалей. Воробьев поздравил ее с победой, подчеркнув, что власти награждают ее за талант и усердие, передает телеканал «360».

«В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нем ездила безопасно», — сообщил губернатор.

Выпускница стала лучшей среди девушек на Европейской олимпиаде по физике. Она обошла соперниц из 57 стран. Отмечается, что проверка знаний проходила в дистанционном формате.