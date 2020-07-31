Три старинных здания передвинут в Москве впервые за 40 лет

Москва, 31 июля. Передвижение зданий в Москве происходит впервые за 40 лет. Специалисты начали с водонапорной башни, которая накануне была перемещена на 100 метров.

Отметим, что башня и остальные два объекта расположены на территории компрессорного завода «Борец». Столь масштабные работы делаются ради сохранения исторических объектов, которые были построены в 1898–1899 годах.

Объекты будут передвинуты на южную часть участка и станут частью технопарка. Они послужат в качестве офисов, культурной зоны и музея, сообщает портал «Хранители наследия».

«Чтобы не сносить, три исторических строения 1898–1899 годов, сохранивших объемы и декор фасадов, в 2020 году решено двигать. Это — выходящая на улицу модельная мастерская (строение 31), сборочный корпус (строение 2, сохранились торцевые фасадные стены с примыкающими участками продольных фасадов) и водонапорная башня (также строение 2)», — рассказал автор материала.

В том районе, где стояла башня, запланировано строительство современного жилого комплекса.