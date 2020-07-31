В Москве оштрафованы шесть тысяч магазинов из-за несоблюдения масочного режима

Москва, 31 июля. Более шести тысяч столичных магазинов получили штрафы на общую сумму в 300 миллионов рублей из-за несоблюдения масочного режима. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк напомнил, что в столице продолжает действовать перчаточно-масочный режим при посещении транспорта, торговых центров и магазинов. Ношение средств индивидуальной защиты является обязательным не только для персонала предприятий, но и для посетителей.

«Довольно большое количество рейдов было проведено: мы оштрафовали более шести тысяч предприятий торговли более чем на 300 миллионов рублей за то, что сотрудники, либо посетители не соблюдают режим ношения масок», — сообщил Немерюк.

По его словам, за пару дней в общественном транспорте были оштрафованы более 50 тысяч горожан за отстувие защитной маски, передает «ФедералПресс».