В Москве за сутки выявили 695 случаев коронавируса

Москва, 31 июля. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 695 жителей Москвы. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 241 359. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за минувшие 24 часа опасное заболевание успешно побороли 1260 пациентов. С начала пандемии в Москве выздоровели 179 168 человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За весь период в столице скончались 4460 человек, передает РИАМО.

Всего в РФ за прошедшие сутки были выявлены 5482 случая коронавируса в 84 регионах страны. 161 пациент умер, 8755 человек были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.

На сегодняшний день общее число случаев коронавируса в РФ составляет 839 981. Скончались 13 963 пациента, вылечились 638 410 человек.