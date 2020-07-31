Кокорин и Мамаев приехали в Мосгорсуд для пересмотра апелляционного приговора

Москва, 31 июля. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приехали в Мосгорсуд для участия в пересмотре апелляционного приговора. Спортсмены прибыли к зданию суда почти одновременно, но отказались от комментариев.

Стоит отметить, что процесс по делу футболистов неоднократно переносился из-за загруженности спортсменов на тренировках и играх. Подчеркивается, что присутствие Кокорина и Мамаева при пересмотре апелляционного приговора является обязательным.

После завершения сезона Российской премьер-лиги адвокаты игроков сообщили, что они прибудут в суд для участия в заседании.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в столице. Футболисты напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.