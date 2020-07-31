Синоптики рассказали, каким будет начало августа в Москве

Москва, 31 июля. После небольшого похолодания, в первую неделю августа в Московском регионе вновь установится теплая летняя погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие три дня Центральная часть России продолжает находиться в тыловой части циклона. Погода может быть прохладной, облачной с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, ветер будет северо-западный со скоростью 4−9 метров в секунду.

Как пишет издание «Ридус», температура воздуха при этом будет на четыре градуса ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+12 градусов, днем воздух прогреется до +17…+20 градусов.

На следующей неделе потеплеет. Температура даже несколько превысит климатическую норму августа. Ночью она составит +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

Ранее синоптики рассказали россиянам, какой погоды стоит ожидать в августе на главных курортах страны — в Крыму, Северном Кавказе и на черноморском побережье региона. Подробный прогноз составил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус рассказал, что последний месяц лета на Северном Кавказе станет самым теплым в этом году. Столбики термометров будут в среднем фиксировать до плюс 24 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 21 градуса. Максимальные значения температуры воздуха будут достигать отметки в плюс 30 градусов.

Температура на черноморском побережье региона в августе будет на пару градусов превышать значения нормы. В среднем температура будет варьироваться в пределах плюс 28–32 градусов.