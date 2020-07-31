Воробьев рассказал, кто станет платить меньше за услуги ЖКХ в Подмосковье

Москва, 31 июля. Административное объединение подмосковных территорий позволит почти миллиону жителей области платить меньше за услуги ЖКХ с 1 августа. Так, сэкономить в основном смогут жители деревень, сел и поселений.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах платежка снизится на 100 рублей, а где-то — более чем на две тысячи. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такого результата удалось достичь за счет модернизации коммунальной инфраструктуры.

«С 1 августа мы смогли снизить тарифы ЖКХ — очень чувствительная тема — почти для миллиона человек», — рассказал Воробьев.

Существенно сэкономят жители деревни Селково. Для них цены на услуги ЖКХ снизятся на 2082 рубля, в селе Шеметове — на 1467 рублей, а в деревне Березняки — на 891 рубль. Жители Хотьково сохранят 307 рублей, села Васильевского и деревни Зубцово — по 135 рублей, передает телеканал «360».

В сельском поселении Осташевском Волоколамского городского округа расходы на коммунальные платежи снизятся на 896 рублей. В селах Михневом, Леонтьевом и Малине городского округа Ступино — на 761 рубль.

В сельском поселении Домнинском городского округа Кашира местные жители будут платить на 760 рублей меньше, а в деревнях Большое Руново и Топканово — на 543 рубля.

Жители сельских поселений Коломенского сэкономят по 505 рублей, а для проживающих в деревне Ложки Солнечногорского городского округа цена снизится на 477 рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ. Теперь горожанам не нужно будет предъявлять справку об отсутствии задолженности по платежам.