Воробьев рассказал, какие станции МЦД откроют в Подмосковье в 2020 году

Москва, 31 июля. Пандемия коронавируса не повлияла на график строительства новых станций МЦД в Подмосковье. Точно в срок было завершено строительство двух современных станций — Новодачная и Нахабино. Новый диаметр также планируют завершить по графику — несколько станций откроются в текущем году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Появление МДЦ стало настоящим спасением для жителей области, которые трудятся в Москве. До рабочего места можно добраться гораздо быстрее и сэкономить при оплате проезда. Так, жители Нахабина теперь могут добираться до центра столицы на 40 минут быстрее, сэкономив при этом до 130 рублей в день.

«Вообще МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт», — сказал губернатор.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, уже в августе должна открыться станция Долгопрудное. В декабре планируется запуск станции Баковка, передает телеканал «360».

«У нас в этом году еще будет открыт третий путь в Королеве. По факту это пятый диаметр, а для Королева — ответвление от МЦД. И до конца года, рассчитываем, РЖД достроит второй путь в Балашиху», — сообщила Кротова.

Осенью для жителей Подмосковья будет запущено с сокращенными интервалами пригородное движение на Ярославском направлении. Следующую линию МЦД планируют открыть в конце 2022 — начале 2023 года.