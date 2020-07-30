Цены на газ вырастут в Москве с 1 августа

Москва, 30 июля. Цены на газ для жителей Москвы с августа повысятся на 3 %. Об этом говорится в приказе департамента экономической политики и развития столицы, который был подписан заместителем главы ведомства Дмитрием Путиным.

Так, с 1 августа цена на газ для жителей «старой» Москвы вырастет с 6,83 до 7,04 рубля, для проживающих в Троицком и Новомосковском административных округах — с 5,52 до 5,69 рубля.

Основная часть тарифов на коммунальные услуги в столице была повышена с 1 июля на 3,7%. Отмечается, что в Московской области тарифы на газ вырастут уже с 1 октября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении девяти миллиардов рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.