Собянин оценил вероятность проведения Дня города в Москве

Москва, 30 июля. Власти Москвы начали подготовку к Дню города, однако они сомневаются в том, что эпидемиологическая ситуация позволит его провести. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам градоначальника, на сегодняшний день у правительства нет полной уверенности в том, что они смогут провести масштабное празднование Дня города, передает РИАМО.

«Хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая», — сказал Собянин.

Собянин заявил, что несмотря ни на что, активная подготовка к праздничным мероприятиям началась. Темой торжеств могут стать музеи столицы.