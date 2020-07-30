Собянин надеется, что к 1 сентября школы смогут вернуться к обычному режиму работы

Москва, 30 июля. Московские школы могут успеть вернуться к нормальному режиму работы с 1 сентября. Надежду на это выразил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, правительство хорошо понимает, с какими рисками сопряжено периодическое закрытие учебных классов или даже целых школ. Однако он напомнил, что ранее такое случалось из-за роста заболеваемости гриппом или ОРВИ. Собянин отметил, что в период пандемии властям удалось наладить работу дистанционного обучения.

«Надеюсь, что такой инструмент с каждым годом будет все более и более совершенным. И когда нам понадобится, даже точечно, мы будем его применять», — рассказал он.

Сложившаяся ситуация позволила специалистам в короткие сроки продвинуться в развитии систем дистанционного обучения и разработать специальные приложения для его реализации.

«Мы активно все это время готовили приложение, платформу для работы в дистанционном режиме, записывали видеоуроки и так далее», — сообщил Собянин.

Напомним, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что учебный год в стране начнется 1 сентября в обычном формате. Она подчеркнула, что это будет возможным, если не возникнет никаких дополнительных рисков.