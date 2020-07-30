Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

Москва, 30 июля. Бюджет Москвы пережил тяжелый удар из-за пандемии коронавируса, убытки к концу года составят около 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия-24».

«Плюс к тому около 250 миллиардов мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с коронавирусом», — заявил Собянин.

Градоначальник пояснил, что речь идет о средствах, которые были потрачены на открытие новых медучреждений и реконструкцию уже существующих. Туда же вошли расходы на обеспечение дополнительных зарплат медицинским работникам, передает «Вечерняя Москва».

«Огромный пласт такой дополнительной работы, который мы не планировали. Поэтому удар такой существенный», — рассказал мэр.

Собянин обратил внимание на то, что кризис был по-своему уникален, потому что обрушил мировые цены на энергоносители, которые также косвенно влияют на экономику страны и столицы.

«То есть все сектора одновременно просели. Это такая уникальная ситуация, такого в Москве давно не было и в таком объеме», — подытожил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице наблюдается минимальный уровень суточного прироста новых пациентов с коронавирусом. Он заявил, что сегодня можно говорить о том, что пик пандемии пройден.