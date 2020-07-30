Собянин сообщил о минимальном суточном приросте пациентов с коронавирусом

Москва, 30 июля. Специалисты фиксируют минимальный уровень суточного прироста новых пациентов с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Градоначальник отметил, что в дальнейшем в городе вряд ли будет наблюдаться последующее снижение суточных показателей коронавирусной инфекции. Уже сегодня в Москве достаточно стабильная ситуация. Ранее сообщалось, что выявляемость опасной инфекции снизилась более чем на 7%, однако этот показатель оказался еще ниже, передает РИАМО.

«На самом деле надо смотреть пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз», — сообщил мэр.

Он подчеркнул, что столица вышла на минимальный уровень прироста случаев коронавируса. Сегодня можно говорить, что в столице пик пандемии пройден, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, что за минувшие стуки медики выявили в Москве 678 случаев опасной инфекции. Общее число случаев инфицирования достигло 240 664.