В Москве более 70% сотрудников работают на «удаленке»

Москва, 30 июля. Больше 70% сотрудников работают на сегодняшний день на удаленной основе в Москве. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Больше 70% работников остаются на «удаленке». Частичной «удаленке», — рассказала сенатор.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что сотрудников далеко не всех отраслей можно перевести сегодня на удаленный режим работы. Так, в качестве примера он привел людей, которые заняты в сфере строительства и транспорта, передает «НСН».

Стоит отметить, что формат дистанционной работы приобрел широкое распространение в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 21 июля Госдума РФ в первом чтении рассмотрела законопроект об удаленной работе.

Проект закона, определяющий понятие дистанционной работы, поддержали все фракции. Изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса РФ, передает deita.ru.