В Москве за сутки выздоровел 1471 пациент с коронавирусом

Москва, 30 июля. Медики за прошедшие сутки вылечили еще 1471 пациента с коронавирусом в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

С начала пандемии опасное заболевание успешно побороли и были выписаны из медицинских учреждений 177 908 москвичей. С каждым днем количество выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться, передает РИАМО.

При этом жертвами опасного заболевания за минувшие 24 часа стали 12 жителей столицы. Всего за время пандемии в городе скончались 4446 пациентов. В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо незамедлительно вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области за прошедшие сутки выявили 74 случая коронавируса. За сутки 123 человека были выписаны из медучреждений после полного выздоровления. Под наблюдением медиков остаются 1265 жителей Кузбасса, передает «Газета Кемерова».