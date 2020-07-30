Дожди и переменная облачность ожидаются в Москве и области в четверг

Москва, 30 июля. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве и области 30 июля. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в среду столичный регион окажется в тыловой части циклона. Прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки в виде дождя. В Москве столбики термометров будут фиксировать до плюс 25 градусов, в области воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Отмечается, что скорость западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, местами порывы составят 14 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 746 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Метеорологи предупредили, что неблагоприятным фактором в этот день будет пониженное атмосферное давление, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут почувствовать недомогание.

Ранее сообщалось, что в Приморье в четверг высока вероятность осадков. Синоптики пояснили, что в ближайшие сутки гребень антициклона ослабеет, с запада приблизятся очередные фронтальные разделы, передает deita.ru.