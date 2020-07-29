Блогеры в Подмосковье сбросили с воздушного шара трусы и бюстгальтеры

Москва, 29 июля. Мужское и женское нижнее белье высыпали блогеры из корзины воздушного шара в подмосковном Сергиевом Посаде.

Забавный инцидент попал на видео. Местные жители находились на детской площадке и следили, как в небе пролетает огромный воздушный шар.

В какой-то момент из корзины стали высыпаться трусы и бюстгальтеры. Некоторые из них были упакованы, другие — уже ношенные.

«Оказывается, это снимали какой-то ролик, и у них на воздушном шаре произошло ЧП — все оторвалось и вывалилось на нас!» — рассказала очевидица, ее слова передает телеканал «360».

Блогеры попытались успокоить жителей Сергиева Посада. Но очевидцы негодовали и просили поскорее убрать нижнее белье.

Еще одна девушка рассказала, как увидела мужские трусы на прогулке вместе с ребенком. На некоторых изделиях даже были этикетки.

Новое белье местная жительница взяла себе. Но ей не понравились тяжелые «кожаные» бюстгальтеры. Эти предметы даже кому-то разбили машину, добавила она.