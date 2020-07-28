Москвичка сбежала от маньяка, сильно покусав его

Москва, 28 июля. Жительница Москвы смогла отбиться от маньяка, сильно покусав его. Как пишут средства массовой информации, инцидент произошел вечером на западе столицы.

Менеджер одного из крупных банков возвращалась домой после работы. По ее словам, около одного из домов по улице Аминьевское шоссе на нее напал неизвестный. Мужчина напал на девушку со спины, он крепко схватил ее и повалил на землю. После этого злоумышленник начал трогать ее за интимные места.

Как пишет KP.Ru, жертва начала активно сопротивляться маньяку, а затем со всей силой укусила мужчину. От внезапной боли он растерялся и ослабил хватку, это позволило девушке вырваться и сбежать.

«Задержать маньяка по горячим следам не удалось, неизвестный скрылся. В настоящий момент его разыскивает полиция», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее московские правоохранители задержали подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово. По данным следствия, 29-летний мужчина, которого в СМИ прозвали «бутовским маньяком», нападал на женщин в вечернее время, насиловал и грабил их. Все семь пострадавших дали схожие черты подозреваемого. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее, 6 июля, в полицию обратилась женщина, она сообщила о нападении маньяка. Пострадавшая смогла вырваться из рук насильника.