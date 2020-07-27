Мужчина поймал крокодила в реке Вьюнке в Подмосковье

Москва, 27 июля. Хозяин подмосковной «ЭкоДеревушки» Сергей Балаев поймал крокодила в реке Вьюнке в Балашихе после того, как видео с необычным обитателем реки было опубликовано в Сети. Когда ролик появился в Интернете, никто особо не верил в то, что там может водиться такое животное.

Крокодила снял на видео главный редактор интернет-издания «Подмосковье сегодня». Дело в том, что редакция готовит к выпуску материал, посвященный самым интересным местам Московской области. Журналисты издания решили предложить Балаеву попробовать найти снятого накануне крокодила во Вьюнке.

Мужчина уверенно заявил, что найдет и поймает животное. Уже спустя два дня Балаев позвонил в редакцию и сообщил, что зверь у него.

«Дело в том, что крокодилы – такие существа, что им наш холод просто не на пользу. При температуре воздуха и воды ниже 23 градусов тепла у него останавливается пищеварение и организм впадает в анабиоз», — рассказал мужчина.

Некоторые пользователи Сети выражали обеспокоенность насчет того, что выпущенное в водоем животное может напасть на человека и съесть его. Однако Балаев утверждает, что бояться нечего.

«Ему нужно сохранить силы до наступления тепла, которого так у нас и не будет никогда. Поэтому он никогда не нападет в холодной подмосковной воде ни на одно живое существо», — успокоил Балаев.

Оказалось, что именно по вышеуказанной причине крокодила удалось так легко поймать.