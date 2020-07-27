Затопленную во время ливня в Москве станцию «Ботанический сад» сняли на видео

Москва, 27 июля. Очевидцы сняли на видео последствия сильного ливня в Москве. Из-за сильных дождей затопило станцию МЦК «Ботанический сад». На опубликованных в Сети кадрах видно, что поток дождевой воды струится по порожкам одного из вестибюлей.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что к настоящему времени поток отвели в дренажную систему, сейчас все станции МЦК работают в нормальном режиме.

Метро Ботанический сад, сейчас pic.twitter.com/fg3CXLNYle — Joker Ace (@jokers_face) July 27, 2020

Отмечается, что сильные осадки привели к тому, что в некоторых районах города автомобилям пришлось буквально «плыть» по проезжей части. Как отметили в дептрансе, из-за дождя в Москве пришлось изменить часть маршрутов наземного транспорта.

Сложности из-за непогоды возникли и у Митинского радиорынка, видеокадрами оттуда поделился пользователь с ником germes13. Там уровень воды поднялся до середины колес авто. Подобная ситуация произошла на дорогах района Свиблово. Стоит отметить, что горожане сняли и опубликовали в Интернете массу видео с последствиями дождей.

Синоптики рассказали, что дождь в Москве закончится между 21.00 и 23.00. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, сумма осадков в столице может составить от 12 до 15 миллиметров. Точные данные окажутся в распоряжении синоптиков вечером, передает РИАМО.