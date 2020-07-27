Убитый в Химках боевик готовил теракт в парке в центре Москвы

Москва, 27 июля. Ликвидированный в Химках боевик планировал 26 июля устроить теракт в парке в центре Москвы.

Ранее российские силовики рассказали, что уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террорист был убит при задержании в районе заброшенных гаражей в Химках. Преступник открыл огонь по правоохранителям.

Правоохранители провели обыск в арендованной боевиком квартире. Там были обнаружены доказательства того, что он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии.

В Московской области также был задержан брат убитого. Именно он заявил в полицию после того, как начал подозревать, что родственник поддерживает связь с террористами из Сирии.

Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».