Спасатели ищут источник сильного задымления в СИЗО-6 «Печатники» в Москве

Москва, 27 июля. Специалисты ищут источник сильного задымления, которое произошло на первом этаже женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

Здание расположено на Шоссейной улице. В какой-то момент густой дым начал валить из окна первого этажа. Спасателям пришлось провести эвакуацию 600 человек. Позже представители ФСИН сообщили, что открытого очага горения на территории СИЗО нет.

Отмечается, что из-за ЧП пришлось прервать заседание в Мосгорсуде, где в момент инцидента рассматривалась жалоба на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич. Женщина находится под стражей в СИЗО «Печатники», заседание проходило по видеосвязи.