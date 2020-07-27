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Дом престарелых затопило во время сильного ливня в Москве

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Дом престарелых затопило во время сильного ливня в Москве

Москва, 27 июля. «Центр для пожилых людей. Вторая молодость» затопило из-за сильного ливня в Москве. Уровень воды в подвале здания превысил отметку в 50 сантиметров. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

Дом престарелых расположен в Свиблово. Вода стекается к зданию со всего района, потому что оно расположено в низине. Сотрудники центра вынуждены были эвакуировать с цокольного этажа 10 человек. Стабилизировать ситуацию поможет откачка воды с нижних этажей. В настоящее время здание обесточено, к месту происшествия вызваны спасатели.

Вопрос о переселении жильцов пока не стоит, их временно разместили на верхних этажах.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети делятся видеороликами последствий ливня в разных районах Москвы, передает РИАМО.

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