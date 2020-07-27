Сотрудник академии Гнесиных показал знакомой гениталии и лишился денег

Москва, 27 июля. Девушка шантажировала сотрудника академии Гнесиных видеозаписью с его половым органом. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал правоохранителям, что познакомился в Сети с девушкой. В ходе видеозвонка она попросила его показать свой половой орган. Мужчина так и сделал, однако после этого девушка заявила, что записала все на видео и стала требовать деньги, чтобы запись не оказалась в общем доступе.

Потерпевший согласился заплатить вымогательнице 15 тысяч рублей, он перевел деньги на банковскую карту. Однако шантажистка продолжила слать ему угрозы в социальных сетях и требовать деньги.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.