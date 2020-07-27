Неизвестный устроил стрельбу в Москве

Москва, 27 июля. Правоохранители разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в Южном Бутове в Москве. В ходе инцидента один человек получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел на Типографской улице. В ходе конфликта мужчина открыл огонь, предположительно из травматического оружия, по своему оппоненту, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время полицейские устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося. Назначено проведение проверки, стрелка разыскивают.